YÖK: Öğrenci affı yakında gündeme gelecek

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, öğrenci affına ilişkin, “Bu konuda bizden beklenen her türlü bilgiyi ve veriyi Meclis’imizle paylaşacağız. Genel affın Meclis’in iradesiyle yakında gündeme geleceğini sizlerle paylaşabilirim” dedi.

Öğrenci affı, üniversiteyle herhangi bir sebepten dolayı ilişiği kesilen öğrencilerin okula dönmesine imkan sağlıyor.

AKP Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, mayısta “Üniversite öğrencileri için af çalışması başlattık. Lisans ve doktora öğrencilerini de kapsıyor” demişti. Ancak Akbaşoğlu’nun bu ‘müjdeyi’ planlanandan erken paylaşmasının, kabinede eleştirildiği belirtilmişti.

Batı Akdeniz Üniversiteler Birliği Toplantısı için Isparta’ya gelen YÖK Başkanı Özvar, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye’nin gündeminde genel öğrenci affının olduğunu söyledi.

TBMM ile YÖK arasında çalışmaların başladığını belirten Özvar, “Bizler, Yükseköğretim Kurulu olarak genel affın sınırları hususunda Meclis’teki milletvekillerimiz ve ilgili parti sorumluları ile bilgileri paylaşacağız. Bu konuda bizden beklenen her türlü bilgi ve veriyi Meclis’imizle paylaşacağız. Genel affın Meclis’in iradesiyle yakında gündeme geleceğini sizlerle paylaşabilirim” dedi.