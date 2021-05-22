Yok aslında birbirimizden farkımız!

STELYO BERBERAKİS

Türk-Yunan halkları arasındaki ilişkiler üzerine ilk kez her iki ülkede aynı anda anket yapıldı.

Fotoğraf: Reuters

Yunanistan’ın başkenti Atina merkezli Avrupa İlişkileri ve Dış politika Kurumu’nun (ELIAMEP) öncülüğünde, MRB ve KONDA araştırma şirketlerinin ortaklığında her iki ülkede yapılan anket, Türk ve Yunanların birbirini nasıl gördüğünü ortaya koydu.

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Her iki halkın da çoğunluğu, iki ülke arasındaki anlaşmazlıkların daha çok Ege ve son zamanlarda Doğu Akdeniz’deki deniz sınırlarından kaynaklandığı görüşünde.

Her iki halk da anlaşmazlıkların diyalog yoluyla çözümünden yana. Kıbrıs ve azınlık hakları gibi sorunlar ise fazla önemsenmiyor.

Türkiye’den 1163, Yunanistan’dan da 1022 kişinin katıldığı ve 19-21 Şubat tarihlerinde yapılan anketin sonuçları şöyle:

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Kim kimi daha fazla tanıyor?

* Yunanların Türkiye’ye (yüzde 56,7), Türklerin Yunanistan’a ilgisinden (yüzde 42,7) daha fazla. Bu fark, Yunan yayın organlarının günlük haber ve yorumlarında Türkiye haberlerine ağırlık vermesine karşın Türk yayın organlarında -büyük krizlerin dışında- Yunanistan haberlerine yeterince yer vermemesinden kaynaklanıyor.

* Yunanların yüzde 37’si, Türkiye’yi en az bir kez ziyaret ederken; Türklerin ancak yüzde 3’ü Yunanistan’ı en az bir kez ziyaret etmiş.

* Yunanların yüzde 47’si en az bir Türk’le tanışmışken; Türklerin sadece yüzde 14’ü en az bir Yunan’la tanışmış.

En büyük anlaşmazlıklar

* Ankete katılan Türklerin yüzde 57,8’i ve Yunanların yüzde 58,1’i, Türk/Yunan ilişkilerindeki en büyük anlaşmazlığın ‘Ege ve Doğu Akdeniz deniz sınırlarının belirlenememiş olmasından kaynaklandığına’ inanıyor.

* ‘İki ülke arasındaki sorunlar’ kategorisindeki soruları yanıtlayan Türklerin yüzde 12,6’sı ile Yunanların yüzde 11,3’ü Kıbrıs sorununun çözümsüzlüğünü; Türklerin yüzde 4,4’üyle Yunanların yüzde 13’ü mülteci akınını; Türklerin yüzde 3,5’iyle Yunanların 5,2’si azınlık haklarını işaret etti.

Taraflar diyalogdan yana

* Türklerin 73,1 ve Yunanların yüzde 68,1’i, iki ülke arasındaki anlaşmazlıkların ‘diyalog, iyi komşuluk ve dostluk ilişkileriyle çözümünü arzu ediyor.’

‘Yabancılara güvensizlik’

Ankete katılan Türk ve Yunanlara ‘iki ülke arasındaki anlaşmazlıkların çözümü için yabancıların aracılık yapmasından yana olup olmadığı’ sorusuna verdiği yanıtlar ilginç.

‘Karşı tarafı’ destekleyeceğine inandığı için Türklerin yüzde 70,3’ü ve Yunanların yüzde 53,4’ü, yabancıların aracılığına karşı çıkıyor.

AB, ABD ve Rusya kimi destekler?

* Türklerin yüzde 64’ü Avrupa Birliği’nin (AB) Yunanistan’a destek verdiğine inanırken, Yunanların yüzde 53,7’si AB’nin -kendi çıkarları uğruna- Türkiye’ye destek verdiğine inanıyor.

Aynı sonuçlar ABD ve Rusya için de geçerli…

* Türklerin yüzde 42’si Rusya’nın Yunanistan’ın yanında yer aldığına; Yunanların yüzde 46.9’u da Türkiye’nin yanında yer aldığına inanıyor.

* Türklerin yüzde 62,8’i ABD’nin Yunanistan’ın yanında yer aldığına; Yunanların yüzde 43,2’si ABD’nin Türkiye’nin yanında yer aldığına inanıyor.

Kıbrıs’ta çözüm?

* Yunanların yüzde 56,5’i ve Türklerin yüzde 42,8’i, Kıbrıs’ta ‘çift yönetimli tek bir federasyon’ sistemini desteklerken; Türklerin yüzde 40,5’i ve Yunanların yüzde 27,5’i ‘iki devletli bir çözüm şekli’ni destekliyor.

Yüksek eğitimli Yunanların çoğu Atina’nın Türk-Yunan anlaşmazlıklarını, Türkiye-AB anlaşmazlıklarına dönüştürme stratejisinin sonuç vermediği görüşünde.

Medyaya güven yok

Gerek Türk gerek Yunan katılımcılar kendi ülkelerinde ‘karşı ülkeye yönelik olumsuz propaganda’ yapan yayın organlarına itibar etmiyor.