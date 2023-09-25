2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme sonuçları açıklandı.

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nden (ÖSYM) yapılan açıklamaya göre, 2023-2024 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin “https://sonuc.osym.gov.tr” adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

Sonuçlara göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar kayıt işlemlerini 27 Eylül-3 Ekim’de yapacak. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekiyor.