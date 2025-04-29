Diken’e yine sahte mahkeme kararı gönderildi.

29 Mart 2023’te yayınladığımız ‘Sırp çete liderinin İstanbul’da öldürülmesinde ilk duruşma’ başlıklı haberde adı geçen biri adına Diken’e defalarca e-mail atıldı, telefon edildi. Söz konusu kişinin adının haberden çıkarılması ya da baş harfleriyle verilmesi istendi.

Her defasında ‘mahkemece alınmış içerik kaldırma kararı’ olmadan böyle bir şey yapılmayacağının söylenmesi üzerine haftalar sonra bugün (29 Nisan) mail yoluyla Diken’e söz konusu habere ilişkin görünen bir ‘erişim engelleme kararı’ gönderildi.

Aynı kod, aynı isim, aynı PDF

Hukukçularımız, kararın sahte olduğunu tespit etti. Kararda, önceki sahte kararlardaki doğrulama kodu yazılı. PDF’i oluşturanın ismi diğer sahte kararlardakiyle aynı. PDF’in oluşturulma tarihi 25 Nisan 2023.

Ne olmuştu?

‘Sahte mahkeme kararı’yla içerik kaldırtma girişimiyle ilk olarak Diken 10 Eylül 2021’de karşılaştı. Hukukçularımızın tespiti üzerine Diken suç duyurusunda bulundu. Ancak takipsizlik kararı verildi. Takipsizlik kararına itiraz edildi ama sulh ceza hakimliği itirazı reddetti.

Bunun üzerine Diken konuyu Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) taşıdı. Ancak AYM de başvuruyu ciddiye alamayarak kabul edilemezlik kararı verdi.

Aynı dönemde bir sahte mahkeme kararı da Duvar’a gönderildi.

Dahası, Diken’in olup bitenleri aktardığı ‘Sahte karar göndererek haberleri yayından kaldırmaya çalıştılar’ başlıklı haberi Mayıs 2022’de erişime engellenerek sansürlendi. Bu sansürü duyurduğumuz haber de aynı yolla sansürlendi.

Son olarak Ocak 2024’te Halk TV’ye sahte mahkeme kararı gönderildi.