Yılmaz Özdil: Ziya Selçuk’un istifası bence erken oldu

Dünya Ekonomik Forumu’nun eğitim kalitesi raporuna göre, Türkiye’yi 137 ülke arasında 99’unculuğa düşürdüler.

Türkiye’yi İran, Malezya, Pakistan gibi ülkelerin gerisine düşürdüler. Tanzanya, Etiyopya, Kamboçya seviyesine düşürdüler. Habire milli eğitim bakanı değiştirdiler, her milli eğitim bakanıyla Türkiye’yi biraz daha geriye götürdüler.

20 yıl önce 54’üncüydük. 10 yıl önce 77’nciydik. Bugün 99’uncuyuz.

Dolayısıyla, Ziya Selçuk’un istifası bence erken oldu… Keşke az daha dişini sıksaydı, içine ettikleri milli eğitim sistemini “100 numara” yapıp bıraksaydı, daha şık olurdu.

Yılmaz Özdil’in yazısı