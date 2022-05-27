Yılmaz Özdil: Yolsuzluk arsızı olduk

Chp genel başkanı mesela, tarihimiz boyunca duyulmamış bir iddiada bulunuyor, “saray çevresinden 200 kişi yurtdışına kaçış planı yapıyor” diyor, kimse hayret etmiyor iyi mi… Kimseye şaşırtıcı gelmiyor. “Abd’ye bir milyar lira kaçırdılar” diyor, kimse yadırgamıyor.

Çünkü… Normal bir ülkede yaşanabilmesi hayal bile edilemeyen her türlü kepazelik yaşandı bu ülkede, anormallikler normalleşti. Rezillik arsızı olduk maalesef. Yolsuzluk arsızı olduk. Skandal arsızı olduk. Kul hakkı yiyenlerle Ayasofya’nın kapısını yiyenler arasına sıkıştık, başımıza gelenlerle başa çıkamadığımız için, duyarsızlık arsızı olduk.

Yılmaz Özdil’in yazısı