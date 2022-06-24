Yılmaz Özdil: Yangın uçağı diye zirai ilaçlama uçakları kiraladıkları ortaya çıktı

2022, Marmaris’te orman yangını çıktı, üç gündür söndüremiyorlar, çünkü, yangın söndürme uçağı diye İspanya’dan zirai ilaçlama uçakları kiraladıkları ortaya çıktı. Bu kiraladıkları uçaklar amfibik değil, yani denize inip su alamıyor, her sortide Dalaman havalimanı’na geri dönüp, suyu anca karada yükleyebiliyor. Zaten, uçağın adı bile, air tractor! Yani, bildiğin hava traktörü, çiftçinin havadaki traktörü, tarım uçağı! Normal bir amfibik yangın söndürme uçağı en az beş ton su alabilirken, bu en fazla üç ton alabiliyor, onu da denizden alamıyor, Dalaman’a git, in, doldur, gel, bir saatte anca bir sorti yapabiliyor. Üstelik, 14 uçakla müdahale ettik diyorlar ama, hava radarına bakan herkes görüyor ki, sadece altı uçakla müdahale ediyorlar. Orman bakanımız vaziyeti gayet nefis izah ediyor, “herhangi bir kontrolsüzlük yok fakat kontrol altına alınmış bir yangın da söz konusu değil” diyor!

Yılmaz Özdil’in yazısı