Yılmaz Özdil: Valilik, otomatik silahlarla atış talimi yapanları kontrol ediyor mu?

Mesleki merakla İstanbul’daki atış poligonlarını geziyorum. İşini düzgün yapanları, düzgün işletmeleri elbette tenzih ederim… Ama, özellikle bazı semtlerdeki atış poligonlarının tıklım tıklım Suriyelilerle dolu olduğunu görüyorum.

Ateşli silahların onay makamı olan, kimin silah ruhsatı alabileceğine, kimin silah taşıyabileceğine karar veren İstanbul valiliği mesela… Bazı semtlerdeki atış poligonlarında otomatik silahlarla atış talimi yapanların “gerçek” kimlik bilgilerini kontrol ediyor mu?

Müşteri getiren taksilere komisyon veren poligonlar var. Taksiciler bile biliyor kimlerin geldiğini…

Yılmaz Özdil’in yazısı