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Yılmaz Özdil: Türkiye’yi Avrupa’nın çöplüğü haline getirdiler

Türkiye’yi Avrupa’nın çöplüğü haline getirdiler.

“Almanya bizi kıskanıyor” diyorlar, Almanya plastik çöpünü Türkiye’ye kakalıyor, hem çöpünü veriyor, hem üste para alıyor.


İngiltere, Fransa, Hollanda, İspanya, Belçika plastik çöpünü kamyonlarla gemilerle Türkiye’ye gönderiyor.

Güya daha az kullanılsın diye yasa çıkarıp, poşetleri marketlerde parayla satıyorlar, bakın nasıl çevreciyiz diyorlar, sonra dönüp, üste para ödeyerek, dünyanın plastik çöpünü ithal ediyorlar.

Eyyy Avrupa diye atıp tutuyorlar, yerli ve milliyiz filan diyorlar, Avrupa’nın baskısına anca iki ay dayanabiliyorlar, durdurdukları plastik çöp ithalatını tıpış tıpış yeniden serbest bırakıyorlar.

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