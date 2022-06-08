Yılmaz Özdil: Türkiye’nin bütün ekonomi parametrelerini dar gelirliler bozuyor

Dar gelirliler sadece Akp’ye oy verirken sisteme dahil… Akp verirken, dar gelirliler hariç. Dar gelirliler sebep, enflasyon neticedir bir nevi… Mazot isterse 100 lira olsun, üst gelirlilere hikayedir. Dar gelirliler hariç, açlık sınırının altında kimse yok. Dar gelirliler hariç, yoksulluk yok. Türkiye’nin bütün ekonomi parametrelerini dar gelirliler bozuyor. Her 10 kişiden 7’si fakirse, hazine bakanımız naapsın birader… Dar gelirliler hariç, Almanya bizi kıskanıyor.
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