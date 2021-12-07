Yılmaz Özdil: Türkiye ‘ikinci el cumhuriyeti’ haline geldi

Türkiye “ikinci el cumhuriyeti” haline geldi… İstatistiklerin söylemediği hazin gerçek budur. Yaşları 60’ın üstünde olan, 1980 yılından bu yana tüm ekonomik krizleri yaşayan spotçular var, böylesini görmediklerini söylüyorlar. Vatandaş normalde ihtiyacı olmayan eşyasını satardı… Artık, ihtiyacı olduğu için eşyasını satıyor!

Hâlâ utanmadan “Akp’den önce buzdolabı yoktu” diyorlar. Namuslu gazeteciler Allah aşkına gidip spotçulara mikrofon uzatsın… İşsiz vatandaşlar evinin kirasını ödeyebilmek için, hiç olmazsa bir ay daha idare edebilmek için, buzdolabını fırınını satıyor. Yenisini aldığı için eskisini satmıyor, artık hiç olmazsa ekmek alabilmek için mutfağını satıyor.

Spotçulara eşyasını satanların profilinin değişmesi gibi, müşteri profili de değişti. İkinci el eşya, eskiden geçici bir tercihti. Bekarlar veya öğrenciler spotçulardan alışveriş yapardı. Şimdi artık, yeni evlenenler spotçulardan alıyor. Halbuki her gencin hayalidir, hayata yepyeni bir başlangıç yaparken, yepyeni eşyalar düzülür. Bugün gençlerimiz maalesef, sıfırdan hayatlarına kullanılmış eşyalarla başlamak zorunda kalıyor.

Yılmaz Özdil’in yazısı