Yılmaz Özdil: Takunyayla geldiler, yumurta topuk haline geldiler

Takunyayla geldiler.
Yumurta topuk haline geldiler.
Mitinglerde dombıra yerine çukur dizisinin müziğini de çaldık mıydı, devlet adabımız tamamdır gari.
Yaramazlara biraz batar!
Takunyayla geldiler.
Yumurta topuk haline geldiler.
Mitinglerde dombıra yerine çukur dizisinin müziğini de çaldık mıydı, devlet adabımız tamamdır gari.
Soylu, Habertürk söyleşisinde belki TRT’dekinden biraz daha fazla zor soruyla karşılaştı ama karşılığında TRT’de kazandığından çok daha fazla kredi edindi. Karşısındaki gazetecilerin, özellikle de Yanardağ ve Saymaz’ın muhalif şöhretinden yararlandı ve ‘en muhalifin karşısında bile veremeyecek hesabı olmayan politikacı’ görüntüsü çizdi… İçine düştüğü durum itibarıyla Soylu’nun geceyi galip bitirmesine imkan yoktu, ama deplasmanda gollü beraberliği alırken de fazla zorlanmadı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a tepki gösterdi.
Suriye’de devlet başkanlığı seçimleri için vatandaşlar sandık başına gitti. Seçim üç aday arasında geçse de Suriye lideri Beşar Esad’ın kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor. ABD, Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere’ye göre seçimin herhangi bir meşrutiyeti yok. Türkiye de seçimleri tanımıyor. Ancak Esad eleştiriler karşısında pek de oralı değil.
İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerif Zindaşti ve adamları ile ona emniyetten bilgi sızdıran üç polis hakkındaki davada sanık polis Erkan Kocabaş, emniyet müdürü Mustafa Kaymış’ın isminin dosyadan şube müdürü Gaffar Demir’in talimatıyla çıkarıldığını söyledi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın emrinde olduk, emrindeyiz, emrinde olacağız…” dedi.