Diken

Yaramazlara biraz batar!

Yılmaz Özdil: Takunyayla geldiler, yumurta topuk haline geldiler

Takunyayla geldiler.

Yumurta topuk haline geldiler.

Reklam

Mitinglerde dombıra yerine çukur dizisinin müziğini de çaldık mıydı, devlet adabımız tamamdır gari.

Yılmaz Özdil’in yazısı

SON HABERLER

Soylu kazanmadı ama gazetecilik kaybetti

Soylu, Habertürk söyleşisinde belki TRT’dekinden biraz daha fazla zor soruyla karşılaştı ama karşılığında TRT’de kazandığından çok daha fazla kredi edindi. Karşısındaki gazetecilerin, özellikle de Yanardağ ve Saymaz’ın muhalif şöhretinden yararlandı ve ‘en muhalifin karşısında bile veremeyecek hesabı olmayan politikacı’ görüntüsü çizdi… İçine düştüğü durum itibarıyla Soylu’nun geceyi galip bitirmesine imkan yoktu, ama deplasmanda gollü beraberliği alırken de fazla zorlanmadı.

Dördüncü Beşar Esad dönemine doğru: Suriye sandık başında

Suriye’de devlet başkanlığı seçimleri için vatandaşlar sandık başına gitti. Seçim üç aday arasında geçse de Suriye lideri Beşar Esad’ın kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor. ABD, Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere’ye göre seçimin herhangi bir meşrutiyeti yok. Türkiye de seçimleri tanımıyor. Ancak Esad eleştiriler karşısında pek de oralı değil.