Yılmaz Özdil: Sayın diyanetimiz diktatörün Mali'sinde 6 bin 900 kurban keserek, dağıttı

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Mali’yi mesela, darbeci albay yönetiyor, demokrasiyi askıya aldı, seçimleri süresiz iptal etti, sayın diyanetimiz diktatörün Mali’sinde 6 bin 900 kurban keserek, dağıttı.

Nijer’i darbeci general yönetiyor, güya cumhurbaşkanlığı muhafızıydı, kendisinden önceki darbeci cumhurbaşkanına darbe yaptı, kendi kendisini “anavatanı koruma ulusal konseyi başkanı” ilan etti, sayın diyanetimiz bu Nijer’de 14 bin kurban keserek, dağıttı.

Çad’ı duayen diktatörün diktatör oğlu yönetiyor, babası 30 yıl demir yumrukla yönetti, öldürüldü, yerine oğlu geçti, kendi kendini hem mareşal ilan etti, hem devlet başkanı ilan etti, sayın diyanetimiz babadan oğluna devredilen Çad’da 7 bin kurban keserek, dağıttı.

Yılmaz Özdil’in yazısı