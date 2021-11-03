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Yaramazlara biraz batar!

Yılmaz Özdil: Samimiyetle soruyorum…

Hiç doğalgazı olmamasına rağmen, yüzde 100 ithalatçı olmasına rağmen, dünyanın en pahalı fiyatını ödemesine rağmen, bütün dünyada doğalgazdan en fazla elektrik üreten ülke hangisi? Biz.

Geçmediği köprüye, girmediği tünele, uçmadığı havalimanına, yatmadığı hastaneye para öderken, “al ya da öde” anlaşmaları nedeniyle, yakmadığı doğalgazın parasını ödeyen ülke hangisi? Bildiniz.


Ve şimdi, “doğalgaza niye zam geliyor” diye merak ediliyor.

Samimiyetle soruyorum… Bize döşemesinler de, kime döşesinler kardeşim?

Yılmaz Özdil’in yazısı

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