Yılmaz Özdil: Salataya sızma linyit gezdirip ekmeğini kömüre banarsın gari

Zeytinin idam fermanını Akp iktidara geldiğinden beri sekiz defa denediler, sekiz defasında da Tbmm’yi geçemediler.
E, bizzat sayın ahalimizin oylarıyla saray rejimine geçtik. Tbmm’yi işlevsiz hale getirdik. Yasa çıkarmaya gerek kalmadı. Sorun çözüldü!
Bütün dünya pürdikkat Ukrayna savaşını takip ederken, o toz duman arasında maden yönetmeliği değiştirildi, resmi gazetede yayınlandı.
Mitolojiden beri, evrensel kültürün barış simgesidir zeytindalı… Barışta kesmeyi beceremediler. Savaş sayesinde, savaşın gölgesinde, savaş fırsatçılığıyla kesecekler.
Saraydan alınıp Tbmm’ye verilen egemenliğini, kendi ellerinle yeniden götürüp saraya verdiğin için, tebrik ederim canım kardeşim.
Zeytinyağı zaten çok pahalı, boşver, salataya sızma linyit gezdirip, kahvaltıda ekmeğini kok kömürüne banarsın gari, canım kardeşim.