Yılmaz Özdil: Pandora’nın kutusu bizimkinin yanında baklava kutusu gibi kaldı!

Susurluk türevi infazlar, Rus oligarklarla kolkola bürokratlar, çete liderleriyle kanka paşalar, Alaattin Çakıcı mektup yayınlıyor, Sedat Peker video yayınlıyor, kara para, uluslararası mafya, Akp bağlantıları havalarda uçuşuyor… Deniyor ki, neler oluyor?
Pandeminin kutusu açıldı.
Olan bu.
Salgından önce, her ne rezalet yaşanırsa yaşansın, bir şekilde örtmeyi, saklamayı, etrafa saçılmasını önlemeyi başarıyorlardı.
Salgında darmadağın oldular, bu kabiliyetlerini kaybettiler.
Pandeminin kutusu fena açıldı…
Pandora’nın kutusu bizimkinin yanında baklava kutusu gibi kaldı!