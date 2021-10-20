Yılmaz Özdil: Önemli olan Peker’in yarın öbür gün ‘tanık’ olduğunda neler olacağı

Herkes, Sedat Peker’in iddiaları hakkında soruşturma açılmasını beklerken, bunlar Sedat Peker hakkında soruşturma açtılar. Müebbet hapis ve üstüne 400 yıl filan istiyorlar. E, adında adalet olan hükümetimizin adalet (!) siciliyle baktığımızda… Sedat Peker’in “sanık” yapılması şaşırtıcı olmadı.

Ama önemli olan, Sedat Peker’in yarın öbür gün “tanık” olduğunda neler olacağı! Çünkü, yukardaki tecrübeler gösteriyor ki, nalıncı keseri hukukunun kimlere muhabbet’le baktığının, kimleri müebbet’le yargılandığının bir önemi yok… Halkın vicdanındaki muhakemede kimlerin ilelebet’e mahkum olduğunu, kimlerin ilelebet nasıl anılacağını herkes biliyor!

Yılmaz Özdil’in yazısı