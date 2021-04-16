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Yaramazlara biraz batar!

Yılmaz Özdil: Nasreddin Hoca’nın türbesine benziyor

Bunların salgınla mücadelesi Nasreddin Hoca’nın türbesine benziyor… Kapısında güya kilit var, üç tarafı açık.

Hâlâ bunların önlemlerinden medet umanların, covid testi yerine, zeka testi yaptırması lazım!

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Yılmaz Özdil’in yazısı

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