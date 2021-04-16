Yılmaz Özdil: Nasreddin Hoca’nın türbesine benziyor

Bunların salgınla mücadelesi Nasreddin Hoca’nın türbesine benziyor… Kapısında güya kilit var, üç tarafı açık.
Hâlâ bunların önlemlerinden medet umanların, covid testi yerine, zeka testi yaptırması lazım!
Yaramazlara biraz batar!
Bunların salgınla mücadelesi Nasreddin Hoca’nın türbesine benziyor… Kapısında güya kilit var, üç tarafı açık.
Hâlâ bunların önlemlerinden medet umanların, covid testi yerine, zeka testi yaptırması lazım!
Birbirini seven, birbiriyle gülen eğlenen, kocaman bir aile olmak çok güzel.
“Yok öyle bir şey millette para var. Sadece yatırım için bozduruyorlar” diyen birkaç kişi oldu, “Uzayda mı yaşıyorsunuz” demek istedim; sustum…
Kırmızı et tüketmenin kalp sağlığı açısından riskleri bir kez daha ortaya çıkarıldı. Britanyalı bilim insanları kırmızı et tüketimi ile kalp fonksiyonlarının azalması arasındaki ilişkiyi gösterdi.
‘Ölümleri durdurun’ sloganıyla İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önünde toplanan Türk Tabipleri Birliği (TTB) üyeleri, polis tarafından engellendi.
Birleşik Metal-İş Sendikası’nın araştırmasına göre mart ayındaki açlık sınırı ortalaması, birçok kentte asgari ücreti geçti.