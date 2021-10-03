Yılmaz Özdil: Merkez Bankası niye İstanbul’a taşınıyor?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na İstanbul’da 78 katlı genel müdürlük binası yapılıyor, sırf kaba inşaatı 2.5 milyar liraya malolacak, projenin toplam maliyeti 6 milyar lirayı aşacak, anten kulesiyle 352 metre, Avrupa’nın en yüksek binası olacak.
Maliyeti tartışılıyor. İhale yöntemi tartışılıyor. Yüksekliği tartışılıyor. Şu soru tartışılmıyor… Niye İstanbul’a taşınıyor?
İran merkez bankası başkent Tahran’da, Mısır merkez bankası başkent Kahire’de, Fas merkez bankası başkent Rabat’ta, Kenya merkez bankası başkent Nairobi’de, Kanada merkez bankası başkent Ottawa’da, Küba merkez bankası başkent Havana’da, İspanya merkez bankası başkent Madrid’te, İsrail devleti merkez bankasını asla Tel Aviv’e taşımadı, ısrarla başkent ilan ettiği Kudüs’te tuttu.
Hollanda’nın hükümet merkezi Lahey’dir ama Hollanda anayasasında başkent Amsterdam’dır, Hollanda merkez bankası Amsterdam’da, Finlandiya merkez bankası başkent Helsinki’de, Venezuela merkez bankası başkent Caracas’ta, Suriye merkez bankası Şam’da…
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası neden başkentinden ayrılıyor?