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Yaramazlara biraz batar!

Yılmaz Özdil: Memleketi son 20 senedir İsmet İnönü yönettiği için maalesef şahlanamadık

Şahlanış ve uçuş rotamızı Bakara Suresi’nden ayet okuyarak izah etti, “dünya hayatını imtihan olarak gören insanlarız, Rabbimiz Kuran’ı Kerim’de ‘muhakkak ki sizi biraz korku ve açlıkla; mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle deneriz, sabredenleri müjdele’ şeklinde buyurmaktadır” dedi.

E, bir de ben izah edeyim bari… Memleketi son 20 senedir İsmet İnönü yönettiği için maalesef şahlanamadık, hayırlısıyla ilk seçimde Akp’yi iktidara getirip, önümüzdeki 20 sene sabredersek, eminim şahlanacağız gari.


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