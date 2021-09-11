Yılmaz Özdil: Memlekete Ali Erbaş mı lazım, fare mi?

Ali Erbaş doğdu, üç yıl sonra mouse icat edildi. Fare’yle Ali Erbaş akran sayılırlar.

Ali Erbaş imam hatipe kaydoldu, Microsoft kuruldu.

Ali Erbaş imam hatipte okurken, Apple kuruldu.

Ali Erbaş ilahiyat fakültesinden mezun oldu, internet icat edildi.

Ali Erbaş melekler üzerine doktora yaparken, Amazon kuruldu.

Ali Erbaş doçent oldu, Google kuruldu.

(…)

Ali Erbaş diyanet işleri başkanı oldu, iPhone X piyasaya çıktı. Bugün dünyada 5 milyar 300 milyon kişi cep telefonu kullanıyor.

Ali Erbaş her yıl 13 milyar lira harcıyor, dijital teknoloji vaazı filan veriyor, “sosyal medya gençlere kul olduğunu unutturuyor” diyor.

E, kula kulluk etmeyen gençlere insanın sorası geliyor… Memlekete Ali Erbaş mı lazım, fare mi?

Yılmaz Özdil’in yazısı