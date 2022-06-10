Yılmaz Özdil: Kiralar gevşemiyor

Bir evin 10 yıllık kirası, hadi bonkör davranalım, en fazla 12 yıllık kirası, o evin gerçek fiyatıdır. Mesela, aylık kirası 5 bin liraysa, 12 yılda 720 bin liraya tekabül eder, o evin değeri taş çatlasın 750 bin liradır. Ama… 2 milyon 750 bin liraya sattılar! Netice? 5 bin lira kira verilmesi gereken yerde 15 bin liraya ev bulunamıyor.

İstanbul’da bir milyon boş daire olmasına rağmen, kiralar gevşemiyor. Aksine… O bir milyon daire dolar bazında satıldığı için, dolar yükselince, kiracı bulamayan boş dairenin kirası da yükseliyor.

Yılmaz Özdil’in yazısı