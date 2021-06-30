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Yaramazlara biraz batar!

Yılmaz Özdil: Kimse kusura bakmasın, hepimize müstahak

Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener “kanal İstanbul ihalesine girenlerin paralarını ödemeyeceğiz” diyor, küfrediyorlar.

Asrın liderimiz “rabbime hamdediyorum, uluslararası tahkim yoluyla sizden bu paraları söke söke alırlar” diyor, eyoooo diye seviniyorlar.


Chp ve İyi Parti lütfen karışmasın, ahalinin donunu bile söke söke almazlarsa hatırım kalır.

Ha diyeceksiniz ki, kurunun yanında yaş da yanıyor, olan bize oluyor.

E tabii olacak.

20 yıldır biraraya gelip bu yağmayı durduramadıysak, 20 yıldır güçbirliği yapmayı başaramadıysak, 20 yıldır sadece söyleniyorsak, kimse kusura bakmasın, hepimize müstahak.

Yılmaz Özdil’in yazısı

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