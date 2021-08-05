Yılmaz Özdil: İspanya’dan gelen söndürme uçaklarında ‘İspanya hava kuvvetleri’ yazıyor

Sayın hükümetimiz İspanya’dan yardım istedi. Sağolsunlar, iki yangın söndürme uçağı ve 27 pilot gönderdiler. Dalaman’a indiler, Marmaris’i söndürmek için çalışıyorlar.
İspanya’dan gelen yangın söndürme uçaklarının kuyruğundaki armada ne yazıyor kardeşim? Ejército del aire yazıyor. Ne demek ejército del aire? İspanya hava kuvvetleri demek, İspanya hava kuvvetleri!
Türk Hava Kurumu’nu boş kaportaya çevireceksin, Türk Hava Kuvvetleri’ne traktör muamelesi yapacaksın, sonra hiç utanmadan gidip, elalemin hava kuvvetlerinden yardım dileneceksin öyle mi?