Yılmaz Özdil: ‘Her şey dahil’e ahmaklık da dahil mi canım kardeşim?

İsrail’le iş tuttuğumuzu gören İran “contada arıza oldu” dedi, doğalgazı üç gün kesti, sanayimiz komaya girdi.

Rusya’nın contasında arıza olursa, noolacağını hiç düşündün mü canım kardeşim?

Karadeniz’de dünya dengelerini değiştirecek kadar doğalgaz bulduğumuz için, Rus gazının kesilmesinde sorun olmaz herhalde değil mi canım kardeşim?

Karadeniz’de Rusya’ya karşı cephede yer alıp, Akdeniz’e Rus turist bekleyeceksin, öyle mi canım kardeşim? Otellerimizdeki her şey dahile ahmaklık da dahil mi canım kardeşim?

E, böylesine öngörülü olduğun için, böylesine doğru tercihlerde bulunup, böylesine isabetli kararlar verdiğin için, seni tebrik etmeyeyim de kimi tebrik edeyim canım kardeşim?

Yılmaz Özdil’in yazısı