Yılmaz Özdil: Hakikaten şok olunmayacak gibi değil yani

Asrın liderimiz dün göğsümüzü kabartan nefis bir açıklama yaptı, “yaptıklarımız sayesinde Avrupa şaşkın, dünya şaşkın, yatırım, üretim ve istihdamdaki gidişatımızı görünce şok oldular” dedi.

Hakikaten şok olunmayacak gibi değil yani.

Geçenlerde bir Japon gazetesi benimle röportaj yaptı mesela, onlara gururla anlattım, “biliyor musunuz, biz geçmediğimiz köprüye, girmediğimiz tünele, uçmadığımız havalimanına, yatmadığımız hastaneye, gitmediğimiz tren garına para ödüyorduk, şimdi yolcu garantili teleferik yapıyorlar, binmediğimiz teleferiğe para ödeyeceğiz” dedim… Japon şoke oldu.

Yılmaz Özdil’in yazısı