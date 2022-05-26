Yılmaz Özdil: Etmediğimiz hakarete para ödetmek istiyorlar

“Valla sizi bilmem, benim gönlümden geçen cumhurbaşkanı adayım belli, milletin orasına koyacağını söyledi, hakkını verdi, vaatlerini gerçekleştirme konusunda liyakat sahibi, ihaleleri garantili kazanıyor, seçimi de garanti kazanır” diye yazdım. Cumhurbaşkanı adayım Mehmet Cengiz, kişilik haklarına hakaret ettiğim iddiasıyla dava açtı, bir milyon lira manevi tazminat istiyor.

Geçmediğimiz köprüye, girmediğimiz tünele, uçmadığımız havalimanına, görmediğimiz otoyola para ödetiyorlardı… E şimdi, etmediğimiz hakarete para ödetmek istiyorlar!

Yılmaz Özdil’in yazısı