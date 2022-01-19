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Yaramazlara biraz batar!

Yılmaz Özdil: Enerji bakanlığımızın tavsiyesine kulak verip ‘ampul’ü söndüreceğiz

Gerçekten kullandığımız elektriğin, yedi mislini ödüyoruz. Bir kullanıyoruz, yedi ödüyoruz. Nasıl yani derseniz? Elektriği devlet verse, bir ödeyecektik. Sayın hükümetimiz, elektriği dağıtım şirketlerine verdiği için, aynı miktarda elektrik için yedi ödüyoruz.

Hani “zam yapıldı” filan diyoruz ya… Zam değil aslında o. Kullanmadığımız elektriğin faturası.


Dolayısıyla… Ya, aklımızla alay etmeye devam edecekler. Ya da, enerji bakanlığımızın tavsiyesine kulak verip, aklımızı kullanarak, ilk seçimde “ampul”ü söndüreceğiz!

Yılmaz Özdil’in yazısı

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