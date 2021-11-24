Yılmaz Özdil: Dış güçlerin oyununa karşı naçizane önerim var

Dış güçlerin oyunu olmasaydı, sayın hükümetimiz bir doları aslında bir lira yapacaktı, dış güçlerin oyunuyla 12 lira oldu.

Gerçi ben cümleyi yazana kadar 13 lira oldu ama, malum, hep dış güçlerin oyunu.

Merkez Bankası’nda 128 milyar dolarımız vardı mesela, dış güçler buhar etti.

Muhalefetin kafası basmıyor, Türkiye’yi kıskanan dış güçlerin büyük oyunu olmasa, marketlerde fiyatlar gayet uygun.

Peki, dış güçlerin oyunu’nu bozmak için ne yapmamız gerekiyor?

Dış güçlerin oyunu’na karşı nacizane önerim var.

Getir seçim sandığını… Sen asıl o zaman gör milletin oyu’nu!

Yılmaz Özdil’in yazısı