Yılmaz Özdil: Daha geçenlerde ‘Anırsalar da anırmasalar da’ demedi mi?

Türkçe varolduğundan beri hayvanlı atasözleri kullanmıyor muyuz?

Birbirimize hitap ederken, maymun iştahlı, kaz kafalı, kuş beyinli, angut, çantada keklik, deve kini, çirkin ördek yavrusu, eşek şakası, örümcek kafalı, geyik muhabbeti, kurtlar sofrası, nankör kedi, sütçü beygiri, karınca kararınca, sazan gibi atlama her lafa, devede kulak, yok devenin başı, maymun suratlı, eşşek sıpası, keçi inadı, yılan hikayesi, balık istifi, fare deliği, karınca duası gibi demiyor muyuz?

Asrın liderimiz habire “iki koyun güdemeyene oy vermeyin” demiyor mu? “Bunlar iki kaz güdemez” demiyor mu?

Gazetecilere “tasmalılar, akbabalar, sürüngen” demiyor mu?

Daha geçenlerde “anırsalar da anırmasalar da” demedi mi?

Balık baştan kokmaz mı?

Atasözleri suçsa, eğer bu hukuksa, sokakta tutuklanmayan bir kişi kalır mı?

Yılmaz Özdil’in yazısı