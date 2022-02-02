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Yaramazlara biraz batar!

Yılmaz Özdil: Çıkma sebze… Akp sayesinde Türkçeye giren bir kavram

Çıkma sebze… Akp sayesinde Türkçe’ye giren bir kavram oldu bu.

Eti, sütü, balığı filan geçtik. Pırasa alamıyor artık. Karnabahar yiyemiyor. Ispanak pişiremiyor. Marul bile sekiz lira. Başa çıkamıyor… Bari “çıkma”sına şükrediyor.


Ve yarın, ocak ayı enflasyonu açıklanacak. Tüik başkanı gene değiştirildi. Herkes merak ediyor. Acaba enflasyon oranı kaç olacak?

Halbuki, rakam değildir enflasyon. Çıkma sebze’dir.

Varlık içinde yokluktur enflasyon. Çaresiz vatandaşın, büzüle büzüle, pazar tezgahıyla çöp varili arasında sıkıştığı noktadır.

Yılmaz Özdil’in yazısı

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