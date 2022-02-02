Yılmaz Özdil: Çıkma sebze… Akp sayesinde Türkçeye giren bir kavram

Sağlık çalışanlarını temsil eden dokuz birlik, federasyon, sendika ve derneğin ortak açıklamasında emeklilik geliriyle geçinilemediği belirtilerek çalışanların maaş ve emekli aylığına etki edecek 3600-7200 ek göstergenin uygulanması ve özel hizmet tazminat oranlarının yükseltilmesiyle maaşlarda en az yüzde 150 oranında artış talep etti.