Yılmaz Özdil: Bugüne kadar seyrettiğimiz dizilerden farklı, çünkü ilk defa ‘gerçek’

Televizyon dizilerinde, sinema filmlerinde sadece 26 konu vardır.

Aşk, ihanet, intikam, ihtiras, entrika, çatışma, korku, mizah…

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Tüm dünyada, dön dolaş sadece 26 konudur.

Hiç değişmez.

Sedat Peker’in yakaladığı damar işte budur.

Milletin en sevdiği konuların ‘reality’sidir.

İhanet var, intikam var, ihtiras var, entrika var, çatışma var, gerilim var, korku var, mizah bile var…

Ve herkes biliyor ki, bugüne kadar seyrettiğimiz aynı içerikteki bütün dizilerden filmlerden farklıdır, çünkü ilk defa ‘gerçek’tir.

Yılmaz Özdil’in yazısı