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Yaramazlara biraz batar!

Yılmaz Özdil: Bu şartlarda dolar hala 13 küsur lira, bence mucize yani

Habire dolar/TL paritesi konuşuyoruz ama, dolarla TL’yi kıyaslamak yetmez, doları yönetenlerle TL’yi yönetenleri kıyaslamak lazım.

Janet Yellen, dokuz Nobel ödülü bulunan Brown Üniversitesi’nde ekonomi tahsili yaptı, birincilikle mezun oldu. 65 Nobel ödülü bulunan Yale Üniversitesi’nde doktora yaptı. Nobel ekonomi ödülü sahibi James Tobin ve Nobel ekonomi ödülü sahibi Joseph Stiglitz’in asistanı oldu. 161 Nobel ödülü bulunan Harvard Üniversitesi’nde doçent oldu. 114 Nobel ödülü bulunan Kaliforniya Üniversitesi-Berkeley’de profesör oldu.


Bizimki, ensarcı nebati.

E, bu şartlarda hâlâ 13 küsur lira, bence mucize yani.

Yılmaz Özdil’in yazısı

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