Yılmaz Özdil: Böyle böyle alışılıyor

Gençlik kolları başkanı tutuklanıyor, ilçe başkanı tutuklanıyor, belediye meclis üyesi tutuklanıyor, belediye başkanı tutuklanıyor, parti yönetimi derhal olağanüstü toplanıyor. Milletvekili tutuklanıyor, parti yönetimi olağanüstü toplanıyor, bir başka milletvekili tutuklanıyor, parti yönetimi gene olağanüstü toplanıyor. Genel başkan yumruklanıyor, öldüresiye linç ediliyor, sığındığı ev ateşe veriliyor, parti yönetimi derhal olağanüstü toplanıyor. Kazandığı seçim iptal ediliyor, parti yönetimi olağanüstü toplanıyor. İl başkanına hapis cezası veriliyor, siyasi yasak getiriliyor, parti yönetimi derhal olağanüstü toplanıyor.

Olağanüstüler işte böyle olağanlaşıyor. Asla alışılmaması gerekenlere böyle böyle alışılıyor.

Yılmaz Özdil’in yazısı