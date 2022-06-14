Yılmaz Özdil: Başka hangi ‘durumlar’da ‘hayati durum’ çağrısı yapılabilir?

Sel Ankara’da. Ankara’ya mesaj gelse anlarım. İstanbul’a İzmir’e Adana’ya Trabzon’a, bütün ülkeye mesaj geldi. Acaba dedim kendi kendime… “Hayati durumlar” karşısında yukarda özetlediğim kadar vurdumduymaz olan zihniyetin… Sel, deprem, yangın gibi afetlerde, hatta terör gibi felaketlerde bile vatandaşlarına böylesine umursamaz bakan zihniyetin… Şimdi sürpriz şekilde meteoroloji filan diyerek, “hayati uyarı” göndermesi, sadece bana mı tuhaf geldi? Acaba dedim… Seçim öncesinde şu olacak bu olacak gibi endişe verici tehditlerin konuşulduğu şu karanlık dönemde, ülke genelinde “kitlesel hayati bildirim sirenleri” çalması, sadece beni mi endişelendirdi? Acaba dedim, sadece bende mi merak uyandırdı… Numarası önceden saptanmış her cep telefonunda aynı anda “siren” çalabiliyorsa, “başka hangi durumlar”da kitlesel şekilde şunu yapın bunu yapın gibi “hayati durum” çağrısı yapılabilir?

Yılmaz Özdil’in yazısı