Yılmaz Özdil: Atatürk ilkelerini yıkmaya çalışanlara karşı da böyle birleşmemiz gerekir

Samsun’daki saldırı bu beyinsizlik silsilesinin bir örneğidir. Savunmasız heykeli bile kırmayı başaramadıkları için ekstra örnek bir beyinsizliktir.

Bize gelince… Hepimize… Atatürk’ün heykeli için gösterdiğimiz tepkiyi, aslında Atatürk’ün ilkeleri için göstermemiz gerekir.

Atatürk’e lanet okuyan asrın nankörlerine sessiz kalıp, heykel için diklenmek, tıpkı din bezirganlığı gibidir, sahtedir. Atatürk devrimlerine gözümüzün önünde savaş açanlardan tırsıp, masanın altına saklanıp, heykel için bağırmak, ikiyüzlülüktür. Atatürkçüyüm diye mangalda kül bırakmayıp, Atatürk’e saldırılmasını azmettiren siyasilere ceket ilikleyenler, suç ortağıdır.

Heykelini yıkmaya çalışanlara karşı birleştiğimiz gibi, ilkelerini yıkmaya çalışanlara karşı da böyle birleşmemiz gerekir.

Yılmaz Özdil’in yazısı