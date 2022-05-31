Yılmaz Özdil: Atatürk Havalimanı’nın yıkılış töreninde Türk Hava Kuvvetleri’ne gösteri uçuşu yaptırdılar

Türk havacılığının küresel imzası Türk Yıldızları’nın pilotları, ilk kanatlarını orada çırptı. Ege’de, Doğu Akdeniz’de, Irak’ta, Suriye’de, en tehlikeli görevlerde Türk milletini onurlandıran kahraman savaş pilotlarımızın tamamı, Türk kartalları, ilk kanatlarını Atatürk Havalimanı’nda çırptılar. Türk Hava Yolları’nda, Pegasus’ta, AnadoluJet’te çoluğumuzu çocuğumuzu canımızı güvenle emanet ettiğimiz Hava Harp Okulu kökenli pilotlarımızın tamamı, ilk kanatlarını orada çırptı.
Türk Hava Kuvvetleri’nin pilotluk macerasının başladığı yerdir Atatürk Havalimanı. Ve, Atatürk Havalimanı’nın yıkılış töreninde Türk Hava Kuvvetleri’ne gösteri uçuşu yaptırdılar!