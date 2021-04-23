Yılmaz Özdil: Asla sorulmayan soru

Türkye’nin ekonomi tarihi, kendisini çok kurnaz zanneden sayın ahalimizin hampadan para kapma sevdasının özetidir.

Bir koyup beş alma, avantadan mal mülk sahibi olma, çalışmadan köşeyi dönme merakının kaçınılmaz neticesidir.

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Banka hortumculuğundan finansal krizlere kadar, hepsinin temelinde, sayın ahalmzn bret almayan tamahı vardır

Bir de asla sorulmayan şu soru vardır…

Engelli yurttaşlara mesela, alt tarafı bir tekerlekli sandalye almak için bağış kampanyası yapmaya kalktığında bile, seksen yerden izin alman gerekr, devletten izinsiz tek kuruş toplayamazsın. Peki, bu arkadaş eşek yüküyle dolar toplarken, hiç soran olmamış mı?



Kendini kurnaz zanneden sayın ahalimizin bu tiplere para yatırması hiç şaşırtıcı değil ama… Sayın devlet büyüklerimizin bu işlerden hiç

haberinin olmadığına inanacak kadar keriz var mı aramızda?

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Yılmaz Özdil’in yazısı