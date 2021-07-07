Yılmaz Özdil: Allah’ın tokadı yok denen, işte tam olarak budur

Esenyurt’u 2004 yılından beri yöneten Akp’li belediye başkanı Necmi Kadıoğlu, 2017 yılında sürpriz şekilde istifa etmişti, kimse neden istifa ettiğini anlamamıştı, “sağlık nedenleriyle” filan denilmişti.

Sedat Peker işte bu sağlık mazeretinin palavra olduğunu söylüyor.

Yani, çok çok vahim iddialarda bulunuyor, Akp çatısı altında fuhuşlu, şantajlı, tuzaklı, silahlı, yağmalı, talanlı güç savaşı yaşandığını anlatıyor. Akp yönetiminden henüz çıt çıkmıyor.

Medyada bangır bangır haber yapılan bu Esenyurt hadisesinde, benim ilgimi çeken taraf ise şu…

Bu istifa eden Necmi Kadıoğlu kim biliyor musunuz?

“İçimize kanı bozuklar, sütü bozuklar sızdı, padişahlarımızı alaşağı ettiler, Osmanlı’yı tarumar ettiler, 1923’te koskoca 650 yıllık çınara darbe yaptılar, cumhuriyet kuruldu, ecdada ihanet edenler olunca hayır gelmiyor, bu milleti millet yapan değerlere saldırmaya başladılar, Kuran’a ezana saldırdılar” diyen belediye başkanı!

Allah’ın tokadı yok denilen, işte tam olarak budur.

Yılmaz Özdil’in yazısı