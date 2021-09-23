Diken

Yaramazlara biraz batar!

Yılmaz Özdil: AKP’de artık yazılmamak kaydıyla başka konuşuluyor

Siyaset kulislerini yakından takip eden gazeteciler gayet iyi biliyor ki, Akp’de artık yazılmamak kaydıyla başka konuşuluyor, kamuoyu önünde başka konuşuluyor. Aysberge çarpan Titanik misali, güvertede müzik devam ediyor ama, koridorlarda telaş var, artık hiç kimse “bu pazar seçim olsa”nın sonucunu merak etmiyor, “Akp gidince ne olacağız” diye merak ediyor.

Aslına bakarsanız, bu milletin yaşam tecrübelerinden damıtılarak, Anadolu’nun imbiğinden süzülmüş, hiç değişmeyen anket sonucudur bu. İktidara gelenler hep unutur ama… Mahkeme kadıya mülk değildir!


Yılmaz Özdil’in yazısı

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