Yılmaz Özdil: Aklıma Eşrefpaşa canavarı geldi

İşlediği suçun tadını çıkarma, o hazzı tekrar yaşama dürtüsüydü. Dostoyevski tarafından tee 150 yıl önce kaleme alınan Suç ve Ceza dahil, neredeyse tüm psikolojik gerilim romanlarında, tüm polisiyelerde rastladığımız bir içgüdüydü. Taziyeye gelen, hatta taziyeleri kabul eden katil vardı. Cinayet mahalline veya kurbanın mezarına çiçek bırakan katil vardı. Suç edebiyatının temel taşıydı. E şimdi, bizzat sayın hükümetimiz tarafından “katilll” diye aranan Suudi prensinin Türkiye’ye geldiğini görünce, nedendir bilmem, aklıma Eşrefpaşa canavarı geldi. Sanırım haklı olarak, eserinin tadını çıkarmak istedi. Aman ha, kendisine başsağlığı dilemeyi unutmayın bari!
SON HABERLER
Medya baronu dördüncü eşinden boşanıyor
Rupert Murdoch ve Jerry Hall altı yıllık evliliğin ardından … Devamı...
HDP’den Nedim Şener hakkında suç duyurusu
HDP eş genel başkanları ve milletvekilleri, 17 Haziran'da Haber Global'de … Devamı...
Nebati, Sarraf sorusunda topu cumhurbaşkanlığına attı, SADAT’a ‘Sır’ dedi
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Rıza Sarraf'ın Sosyal Güvenlik … Devamı...
Havalimanında 800’ü aşkın ‘doğal Viagra’ya el kondu
Almanya'daki bir havalimanında Uzakdoğu'da, geleneksel tıpta 'doğal Viagra' … Devamı...
Avrupa’da doğalgaz fiyatları iki haftada yüzde 60 arttı
Avrupa'da 8 Haziran'da 79,40 avrodan işlem gören doğalgazın megavatsaat … Devamı...
Uzman, AKP’nin seçim stratejisini anlattı: ‘Müjdeler’ erken seçim işareti mi?
Siyaset bilimci İbrahim Uslu'ya göre iktidarın ekonomide atacağı adımlar … Devamı...
29 kişi ve bir şirketin mal varlıkları donduruldu
Hazine ve Maliye Bakanlığı, IŞİD ve El-Kaide'yle iltisaklı olduğu … Devamı...
Merkez Bankası bugün faiz kararını açıklayacak
Merkez Bankası (MB), bugün haziran faiz kararını açıklayacak. MB Başkanı … Devamı...
Toyota, Çin çıkışlı parça aksaklıkları nedeniyle üretim durdurma süresini uzattı
Toyota Motor, Şanghay'daki salgın tedbirlerinin yol açtığı Çin çıkışlı … Devamı...
İsraf raporu: Türkiye, milli gelirinin yaklaşık yüzde 15’ini israf ediyor
Türkiye İsrafı Önleme Vakfı'nın yıllık raporunu göre Türkiye, milli … Devamı...