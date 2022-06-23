Yılmaz Özdil: Aklıma Eşrefpaşa canavarı geldi

İşlediği suçun tadını çıkarma, o hazzı tekrar yaşama dürtüsüydü. Dostoyevski tarafından tee 150 yıl önce kaleme alınan Suç ve Ceza dahil, neredeyse tüm psikolojik gerilim romanlarında, tüm polisiyelerde rastladığımız bir içgüdüydü. Taziyeye gelen, hatta taziyeleri kabul eden katil vardı. Cinayet mahalline veya kurbanın mezarına çiçek bırakan katil vardı. Suç edebiyatının temel taşıydı. E şimdi, bizzat sayın hükümetimiz tarafından “katilll” diye aranan Suudi prensinin Türkiye’ye geldiğini görünce, nedendir bilmem, aklıma Eşrefpaşa canavarı geldi. Sanırım haklı olarak, eserinin tadını çıkarmak istedi. Aman ha, kendisine başsağlığı dilemeyi unutmayın bari!

Yılmaz Özdil’in yazısı