Yılmaz Özdil: 5’inci maddeye ‘Vatandaşı olmasan eğlenceli bir ülkedir’ diye eklense

İlk 4 madde asla değiştirilemez ama, 5’inci maddeye “vatandaşı olmasan eğlenceli bir ülkedir” cümlesi eklense, iyi olur aslında!
SON HABERLER
Psikiyatrist Küçükparlak: ‘Biseksüelim’ diyen çocuğa ‘Hayırlısı’ diyeceksiniz
Psikiyatrist İlker Küçükparlak, “Çocuğunuzun nasıl biri olacağına dair bir arzu barındırmamak olanaksız” diyor ve ekliyor: “Asıl sınav, bu arzunun gerçekleşmeyişinin yasını tutabilmek ve gerçekleşmekte olanı samimi bir merakla kabullenebilmek.”
Gezi/çArşı davası: Kavala’nın tutukluluğu devam
Kavala dahil 16 hak savunucusu ve çArşı’nın 35 üyesi ilk defa hakim karşısında.
Ege için ‘yakın gelecekte’ şiddetli deprem uyarısı
Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Ege ve Akdeniz kıyıları için tehlike oluşturan fay hattı Helen Yayı’nda 100 veya 140 yıl arayla 7 büyüklüğünü aşan deprem meydana geldiğini belirterek, yakın bir gelecekte yayın harekete geçeceğine dair uyarıda bulundu.
Altı partinin ‘parlamenter sisteme dönüş’ çalışması ne aşamada?
Gelecek Partisi Seçim ve Hukuk İşleri Başkanı Ayhan Sefer Üstün, altı muhalefet partisinin ‘parlamenter sisteme dönüş’ çalışmasını Diken’e anlattı.
Valelere sertifika zorunluluğu başladı
Valeler artık yakalarında ‘Mesleki Yeterlilik Kimlik Kartı’ taşıyacak. Kartların arkasında bulunan ‘QR kod’ ile valelerin, mesleki yeterliliği sorgulanabilecek.