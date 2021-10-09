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Yaramazlara biraz batar!

Yılmaz Özdil: 5’inci maddeye ‘Vatandaşı olmasan eğlenceli bir ülkedir’ diye eklense

İlk 4 madde asla değiştirilemez ama, 5’inci maddeye “vatandaşı olmasan eğlenceli bir ülkedir” cümlesi eklense, iyi olur aslında!

Yılmaz Özdil’in yazısı

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Ege için ‘yakın gelecekte’ şiddetli deprem uyarısı

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Ege ve Akdeniz kıyıları için tehlike oluşturan fay hattı Helen Yayı’nda 100 veya 140 yıl arayla 7 büyüklüğünü aşan deprem meydana geldiğini belirterek, yakın bir gelecekte yayın harekete geçeceğine dair uyarıda bulundu.

Valelere sertifika zorunluluğu başladı

Valeler artık yakalarında ‘Mesleki Yeterlilik Kimlik Kartı’ taşıyacak. Kartların arkasında bulunan ‘QR kod’ ile valelerin, mesleki yeterliliği sorgulanabilecek.