Yılmaz Özdil: 5’inci maddeye ‘Vatandaşı olmasan eğlenceli bir ülkedir’ diye eklense

Psikiyatrist İlker Küçükparlak, “Çocuğunuzun nasıl biri olacağına dair bir arzu barındırmamak olanaksız” diyor ve ekliyor: “Asıl sınav, bu arzunun gerçekleşmeyişinin yasını tutabilmek ve gerçekleşmekte olanı samimi bir merakla kabullenebilmek.”