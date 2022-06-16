Yılmaz Özdil: 20 yıldır petrol bulan ‘cehape’ zihniyeti millete hikaye anlatmış demek

Asrın liderimiz dokuz ay önce müjde verdi, “Diyarbakır’da Kırklareli’de petrol yok denilerek üzerine beton dökülen kuyularda petrol bulduk” dedi. Altı ay önce gene müjde verdi, “Karadeniz’de petrol bulduk” dedi.

Netice kardeşim? Mazot 30 liraya dayandı. Bir litresi neredeyse iki dolara geldi. Asrın liderimiz neden böyle olduğunu izah etti… “Pompa fiyatları rahatsız edecek düzeydedir, keşke topraklarımızın her yerinden petrol fışkırsa” dedi! 20 senedir habire petrol bulan cehape zihniyeti, hiç utanmadan, hiç yüzü kızarmadan, gözünün içine baka baka millete hikaye anlatmış demek ki!

Yılmaz Özdil’in yazısı