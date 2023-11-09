Yılmaz Güney’in hapisten kaçışı film oluyor

‘Çirkin Kral’ lakaplı sinemacı ve yazar Yılmaz Güney’in hapisten kaçış hikayesi Edi ve Bruno Hubschmid’in kaleminden beyazperdeye aktarılacak.
Yapımcılığını Kazım Çarman, yönetmenliğini Cihan İnan’ın üstleneceği filmde, Güney’in Isparta yarı açık cezaevinde yatarken Hubschmide’e gönderdiği mektubun ardından yaşananlar, yarım kalan ‘Yol’ filminin tamamlanma süreci, Isparta cezaevinden Rodos adasına, İsviçre ve Fransa’ya uzanan kaçış hikayesi işlenecek.
Filmin yerli ve yabancı oyuncu seçmelerine yakın zamanda başlanması bekleniyor.
İsviçreli yapımcı Edi Hubschmid, Güney’in hapishaneden kaçışı ve ölümüne kadar geçen süreyi “Yol Bir Sürgün Hikayesi” adlı kitapta toplamıştı.
Güney, Adana’nın Yumurtalık ilçesindeki bir gazinoda, ilçe hakimi Sefa Mutlu’yu öldürdükten sonra 19 yıl hapis cezasına çarptırılmış, 5 yıl hapis yattıktan sonra 1981’de izinli olarak çıktığı cezaevinden yurt dışına kaçmıştı.