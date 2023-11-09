Yılmaz Güney’in hapisten kaçışı film oluyor

Climate Central’ın yayımladığı yeni verilere göre küresel sıcaklıklar Kasım 2022’den Ekim 2023’e kadar sanayi öncesi seviyelerin 1,3 santigrat derece üzerine çıktı ve 12 aylık rekor kırdı. Bu tarihteki kayıtlı en sıcak yıl anlamına geliyor.