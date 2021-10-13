Yılmaz Erdoğan’dan ‘Bir Demet Tiyatro yeniden oynanır mı’ sorusuna yanıt

Tiyatrocu Yılmaz Erdoğan, ‘Bir Demet Tiyatro yeniden oynanır mı’ sorusuna “Yeniden yapsak olmaz. Aynı tat olmaz” yanıtını verdi.

Demet Akbağ, Yılmaz Erdoğan Bican Günalan, Gürdal Tosun, Deniz Özerman, Erdal Tosun, Zerrin Sümer, Serhat Özcan, Olgun Şimşek, Ayberk Atilla, Engin Günaydın, Sinan Bengier, Altan Erkekli ve Erdoğan Dikmen gibi usta oyuncuları buluşturan Bir Demet Tiyatro, 1995 ile 2007 yılları arasında iki ayrı dönemde 8 sezon olarak yayınlanmıştı.

‘Komple biplerler…’

Haber Global’da yayınlanan Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum’un konuğu olan Yılmaz Erdoğan, Candaş Tolga Işık’ın “Bir Demet Tiyatro yeniden oynar mı televizyonda? RTÜK parça pinçik edebilir” şeklindeki sorusuna şu yanıtı verdi: “Yeniden yapsak olmaz. Aynı tat olmaz. Bunu düşündük hatta ben bir altın sezon kütüphanede dursun diye yazdım. Belki BKM 30’uncu yıl için falan yapılabilir. Hasretlik hali güzel, sıradan bir şey haline getirmeyelim. Yeniden yayınlanırsa Feriştah’ta yüzde yüz sorun çıkar. Saldıray’ı ise komple biplerler. Ancak Saldıray, Feriştah seyredip kimse ahlaksız olmadı. Çünkü ahlak öyle bozulan bir şey değil. Yoğurt gibi hava alınca bozulan bir şey değil. Bozulması da düzeltilmesi de daha zor bir şey. Özgür sanatla bozulmaz”.