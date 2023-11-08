Yılın en seksi erkeği seçildi, şaka sandı: Ben her zaman nedime oldum

‘Grey’s Anatomy’ dizisiyle tanınan ABD’li oyuncu ve araba yarışçısı Patrick Dempsey, People dergisi tarafından 2023 yılı için ‘yaşayan en seksi erkek’ ilan edildi.

Fotoğraf: People

57 yaşındaki Patrick Dempsey, yaşayan en seksi erkek seçilmesinin şerefine People dergisi için yapılan kapak çekiminde haberi nasıl karşıladığını anlattı.

Michael Mann’ın yönettiği ‘Ferrari’ filminde İtalyan sürücü Piero Taruffi’yi canlandırarak aynı zamanda yarış becerilerini de sergileyen oyuncu, haberi ilk duyduğunda çok şaşırdığını ve kendisine şaka yapıldığını düşündüğünü söylüyor: “Tamamen şok oldum ve sonra gülmeye başladım, sanki bu bir şaka değil mi? Ben her zaman gelinin nedimesi oldum!”

Tanınmanın güzel bir şey olduğunu vurgulayan oyuncu sözlerine egosunun biraz ‘sarsılacağını’ da ekliyor.

Evli ve üç çocuk sahibi Dempsey, çocuklarının bu habere tepkisini merak ettiğini de belirtiyor: “Benimle bol bol dalga geçecekler, uğraşacaklar.”