Yıldıray Oğur: Muhalefetin mevcut cepheyi bir tutması yetmiyor, genişletmesi de şart

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CHP 19 Mart sonrası sokak eylemlerini profesyonel bir şekilde bitirdi. İzinli mitinglerle tepkisini göstermeyi tercih ediyor. Bunun sebebi ilk baştaki enerjinin sönümlenmesi, devletin sert karşılığıyla halkın ve gençlerin eylemlerden çekilmesi gibi sebepleri olabilir. Ama yine dikkat çekici biçimde CHP ve Özel uzun süredir boykottan da bahsetmiyor. Sokak eylemleri ve boykotları sönümlendirmenin bir tercih olduğu anlaşılıyor. Bu tercihin sebebi de tabii gelen anketler. CHP oylarını artırırken, AK Parti zayıflamıyor. Hatta AK Parti de bir miktar oyunu artırıyor görünüyor.

CHP’nin iktidar baskısı ve mağduriyetle oyunu artırması normal. İlginç olan AK Parti’nin gösterdiği direnç. Ekonomideki sıkıntılara rağmen hala o direnci sağlayan da sokaklardaki iktidar devirmeciliğinin yarattığı tedirginlik ile boykotun bir kültür savaşına dönmesi oldu. Boykot sadece medya kuruluşlarını değil, AK Partili hatta sadece muhafazakar isimlere ait markalara doğru yayılınca hedefin sadece iktidar değil, yine bir kimlik olduğu hissettirildi. Sokaklardaki devirmecilik zaten geleneksel olarak iktidarı koruma güdülerini tetikledi. Bunlar da eve dönüşlere neden oldu.

Şimdilik görünen kutuplaşmanın CHP ve AK Parti’ye yaradığı ama onları iktidar yapmaya yetmediği… Çünkü iki parti de kutuplaşarak kolay yoldan güçleniyor ama daha fazla emek isteyen kapsamayı beceremiyor. İktidar çok seçim kazandırmış kutuplaşma bu kez çalışmayabilir. Bu ekonomik tabloda kutuplaşmanın müşterisi 2023’deki gibi her zaman yüzde 50’nin üzerine çıkamayabilir. Muhalefetin ise mevcut cepheyi bir tutması yetmiyor, genişletmesi de şart. Tasfiyecilik lüksü hiç yok. Çünkü iktidar olmak için hala kutuplaşmaya değil, kapsamaya ihtiyaç var. O da Twitter havasına kapılıp sürekli sokaklarda polisle karşı karşıya gelerek de, Ankara havasına kapılıp sırtını savcıların operasyonlarına yaslayarak da olmuyor.

Yıldıray Oğur’un yazısı