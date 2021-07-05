Yıldıray Oğur: Meğerse başımıza gelen bütün felaketlerin sebebi Baykalmış!

Sedat Peker’in Deniz Baykal ile ilgili mesajları sonrası Zülfü Livaneli’nin 2007 yılında yazdığı bir yazı yeniden dolaşıma girdi.

O yazıda Livaneli özetle Baykal’ı, 2002’de gizlice görüşüp anlaştığı Erdoğan’ın siyasi yasağının kalkmasına, Siirt’ten milletvekili seçilip Meclis’e girmesine, Başbakan olmasına, böylece dokunulmazlık zırhıyla kuşanmasına sebep olmakla suçluyordu.

Meğerse bu yüzden bugünlerde başımıza gelen bütün felaketlerin sebebi Baykalmış!

İfade hürriyetini kullandığı için devleti yıkmaya çalışmaktan hapse atılmış bir siyasetçinin siyasi yasağının kalkmasına yardım etmek…

(…)

Bu öfkeli analizlerin, revizyonist tarihçiliğin kimseye bir faydası yok da diyemeyiz.

Muhalefetin bu öfkeli, çarpık tarih okuması, geçmişteki haklılığına aşırı özgüveni bugün kendi kitlesine geleceğe dair söyleyecek sözü kalmamış iktidarın elindeki en büyük koz haline gelmiş durumda.

Birlikte yaşadığımız geçmişi bile böyle yeniden kuranlarla ortak bir gelecek kurulabileceğine kim inanır?

Halbuki iktidarın bugünkü otoriterliği kimseyi otomatik olarak demokrat yapmıyor.

Livaneli suçu Baykal’da arayacağına, Cumhuriyet Mitingleri’nde kürsüden söylediği şarkılarda arasa daha faydalı olabilirdi.

Çünkü aynı şarkıları ısrarla söylemeye devam ettikçe sonuç pek değişmeyecek.

Yıldıray Oğur’un yazısı