Yıldıray Oğur: Buna değecek ne yaptı Can Atalay?

Hatırlayanlar olacaktır, hashtag kavramı Türkiye’de Gezi olaylarıyla popülerleşti ve öğrenildi.

Hatta Gezi olaylarının adı sık sık #Gezi olarak yazıldı.

Yani Gezi’yi başlatan, yöneten biri varsa hashtag işaretini biliyor olması beklenir.

Çünkü bütün çağrılar esas olarak Twitter’dan ve bu hashtag işareti kullanılarak yapıldı. Hele de Gezi için yurtdışından eğitim almış biri varsa herhalde ona ilk öğretilenlerden biri telefonundan ve bilgisayarından nasıl hashtag ile tweet atacağıdır herhalde

… hashtag işaretiyle tweet atmasını bile bilmeyen Can Atalay, #Gezi olaylarını çıkarıp hükümeti devirmeye teşebbüs etmekten ceza aldı.

Yetmezmiş gibi gerçekle ilgilenmeyen birileri de sırf onu hapiste tutmak için Anayasa Mahkemesi’ni iki kere çiğnedi. Meclis’in itibarını düşürdü, Anayasa’yı ezip geçti.

Sonra da biri Anayasa’yı buruşturup Meclis Başkanvekili’nin yüzüne attı.

Peki sahiden bütün bunlara değdi mi?

Yıldıray Oğur’un yazısı