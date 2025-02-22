Yıldıray Oğur: Ankara'dan konuştuğum AK Partili isimler olan biteni anlamıyor ve tasvip etmiyor

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Geriye kalıyor son seçenek: Bütün olanlar CHP’nin adayı ve İmamoğlu’na karşı mı yapılıyor?

Esenyurt, Beşiktaş Belediyesi operasyonlar, Kent Uzlaşısı tutuklamaları, İmamoğlu’na davalar zaten öyle de peki TÜSİAD?

TÜSİAD’ın iktidara bir işadamları örgütü değil de bir siyasi hasım hissi verdiği açık.

Ama zaten TÜSİAD’ın CHP’ye yakın olduğu, bir anket konsa Beşiktaş gibi yüzde 90 CHP çıkacağı da sürpriz değil.

Peki, bunu bugün riskli yapan ne oldu?

Ankara kulislerine göre iktidar TÜSİAD’ı doğrudan İmamoğlu ile birlikte hareket ettiğine, ona destek verdiklerini düşünüyor. Bundan sonra kritik olacak bu siyasi ve maddi desteğe karşı bir gözdağı verilmiş oldu.

Ama ortada bir kurmay aklı, bir hazır plan olmayabilir.

Bu olup bitenler bu ihtiyacı görerek inisiyatif kullanan ve kendini göstermek isteyenlerin işi olabilir.

Ankara’dan konuştuğum AK Partili ya da AK Parti’ye yakın isimler olan biteni anlamıyor ve tasvip etmiyor.

Bunlara iktidarın ihtiyacı olmadığını, zaten yeterince güçlü olduğunu söylüyorlar. Gerçekten de AK Parti iktidarının bugün otoriterleşmede gaza basmasını gerektiren bir ortam görülmüyor. Zaten herşeye hakim, güçlü. Karşısında ona baskı yapabilen bir muhalefet yok. Olsa bile ufukta bir seçim görünmüyor. Mıntıka temizliği için de çok erken.

Ayrıca iktidarın Suriye, Trump, çözüm süreci, hatta Avrupa Birliği ile önünde çok avantajlı olduğu ve muhalefetin görünmesinin zor olduğu bir pozitif gündem var.

Ekonomide her şey en azından plana göre ilerliyor. Bu sayede yerel seçimlerden sonra ilk defa AK Parti, CHP’nin önüne geçti.

Peki neden şimdi bunları bir tarafa bırakıp Türkiye’yi şimdi Venezuela ve Türkmenistan yapmak istesin?

Yazının sonuna geldik.

Herkes kendi cevabını bulmuştur umarım…

Yıldıray Oğur’un yazısı

